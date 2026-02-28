Bakesbangpol Depok Siapkan 6 Program Strategis untuk Tahun 2027

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok (Bakesbangpol) Kota Depok merumuskan enam program strategis untuk Tahun 2027 yang diterjemahkan ke dalam 11 kegiatan dan 29 subkegiatan.

Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik, ketahanan ideologi, serta mitigasi potensi konflik sosial di Kota Depok.

Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Dudi Mi’raz mengatakan, penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 diselaraskan dengan visi pembangunan Kota Depok, khususnya dalam mendukung peningkatan produktivitas masyarakat secara inklusif.

“Stabilitas politik dan sosial adalah fondasi pembangunan. Karena itu, program 2027 kami susun agar responsif terhadap dinamika masyarakat perkotaan yang terus berkembang,” ucap Dudi dikutip Sabtu (28/2/2026).

Dudi menjelaskan, dari enam program yang disiapkan, salah satunya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari enam kegiatan dan 13 subkegiatan.

Program ini mencakup perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan dan kepegawaian, administrasi umum, hingga pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Selanjutnya, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terdiri dari satu kegiatan dengan enam subkegiatan.

Implementasinya antara lain melalui Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan, sosialisasi peraturan wali kota tentang pembinaan ideologi Pancasila, Jambore Kebangsaan, Pendidikan Bela Negara, pembinaan dan pembentukan Paskibraka, hingga pembinaan lanjutan Purna Paskibraka.