Pendaftaran Dibuka Besok, Berikut Tata Cara Daftar Mudik Gratis
jabar.jpnn.com, DEPOK - Pendaftaran mudik gratis dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dibuka mulai 1 Maret 2026.
Kemenhub memfasilitasi perjalanan pemudik, menuju 34 kota tujuan yang tersebar di 10 provinsi.
Sebanyak 401 unit bus turut disiapkan untuk mengeksekusi program ini, serta diperkirakan dapat menampung 15.834 penumpang, yang terbagi untuk arus keberangkatan dan kepulangan.
Pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan dengan mengakses website https://nusantara.kemenhub.go.id/v1/mudik-gratis/v2/mudik-gratis.
Kemudian, klik daftar sekarang dan lakukan registrasi penumpang.
Lalu, calon penumpang bisa memilih jadwal dan rute layanan mudik gratis.
Setelah itu, isi peserta yang ingin melaksanakan mudik gratis melakukan pengisian data.
Terakhir, calon penumpang dapat melakukan verifikasi pendaftaran mudik gratis pada Waktu dan alamat yang tertera.
Kemenhub akan membuka pendaftaran mudik gratis pada esok hari, untuk warga Depok akan berangkat dari Terminal Jatijajar
