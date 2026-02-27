10 Korban Longsor Pasirlangu Tak Teridentifikasi Dikubur Satu Liang Lahat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemakaman massal korban longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, berlangsung dengan penuh rasa haru.

Ada 10 jenazah dengan 10 peti mati yang dikuburkan dalam satu liang lahat di Pemakaman Tanah Mati, Kampung Barunyatuh, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, KBB. Pemakaman dimulai selepas bada Zuhur, Jumat (27/2/2026).

Pemakaman dihadiri ratusan warga Pasirlangu. Sebagian dari mereka adalah orang yang datang karena keluarganya masih hilang akibat terjangan longsor pada Sabtu (24/1) dini hari.

Warga langsung berkumpul saat iring-iringan ambulans yang membawa peti mati tiba di Pemakaman Tanah Mati. Satu persatu peti mati diturunkan lalu dikumpulkan tak jauh dari liang lahat.

Salat jenazah pun langsung digelar saat seluruh peti mati tersusun rapi. Pelaksanaan salat terlihat begitu khidmat.

Setelah salat jenazah dilaksanakan, satu per satu peti jenazah diangkat kemudian dimasukkan dalam satu liang lahat dengan lebar sekitar 1,7 meter dan panjang sekitar 7 meter.

"Pemakaman ini diawali, tadi pagi kami menerima penyerahan 10 jenazah dari Rumah Sakit Sartika Asih. Tadi serah terima pagi-pagi jam 10. Lanjut kita ke sini, salat Jumat, setelah salat Jumat baru ke pemakaman ini," kata Sekda Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir di lokasi.

Ade mengungkapkan, jenazah yang dilakukan pemakaman massal tersebut merupakan jenazah yang statusnya belum teridentifikasi. Pemeriksaan dari tim DVI, 10 DNA jenazah tersebut tidak ada yang cocok dengan DNA warga yang dilaporkan hilang akibat longsor.