PT BII Buka Hotline Pengaduan, Proyek Galian Kabel di Bandung Segera Dibenahi Demi Kenyamanan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Bandung Infra Investama (BII) merespons kondisi proyek ducting atau galian kabel bawah tanah di Kota Bandung. PT BII pun berkomitmen akan membenahi proyek tersebut setelah sempat menimbulkan masalah di lapangan.

Direktur Operasional PT BII Adhita Viryapatty menjamin akan membenahi proyek galian tanah. Selama pengerjaan, PT BII membuka hotline bagi masyarakat untuk perbaikan kinerja di lapangan.

"Kami menyadari bahwa dalam masa transisi, kondisi lapangan dapat terlihat kurang rapi, gangguan aktivitas, kemacetan, kebisingan, maupun ketidaknyamanan lainnya. Untuk itu, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesabaran serta pengertian masyarakat," kata Adhita dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, Jumat (27/2/2026).

"Kami juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat lewat hotline yang sudah kami siapkan. Setiap masukan menjadi perhatian kami untuk perbaikan teknis di lapangan," sambungnya.

Adhita pun menargetkan proyek galian itu bisa selesai pada 5 Maret 2026. Saat ini, ia melaporkan progres pekerjaan telah mencapai 3 dari 8 tahap yang ditugaskan di lapangan.

"Kami pun terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan instansi terkait untuk melakukan penyempurnaan seluruh aspek pekerjaan ini. Kami juga memastikan pekerjaan tahapan ini dapat diselesaikan tanggal 5 Maret secara tepat waktu," ungkapnya.

"Dan untuk pekerjaan pada tahapan lanjutan, kami akan berkomitmen melakukan peningkatan dalam standarisasi pekerjaan di seluruh aspek, sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Wali Kota, Kang Farhan," tuturnya.

Sementara, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan jaminan soal proyek ducting yang saat ini sedang dikerjakan. Ia pun menargetkan proyek itu bisa rampung pada 5 Maret 2026.