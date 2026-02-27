Wardah Luncurkan Skin Filter Tinted Sunscreen, Solusi Hybrid Perlindungan dalam Satu Langkah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wardah, brand sunscreen terus berinovasi dalam seri UV Shield dengan meluncurkan Skin Filter Tinted Sunscreen, yang dilengkapi dengan Ultrathin Veil™ Protection, berupa ultra-lightweight fresh hydrating tint.

Produk ini menghadirkan inovasi hybrid yang menggabungkan fungsi sunscreen, perawatan kulit, dan makeup dalam satu produk, sehingga praktis digunakan dan membantu memberikan perlindungan kulit sekaligus tampilan wajah yang lebih merata dalam satu langkah.

Gaya hidup perempuan yang semakin aktif dan dinamis membuat rutinitas kecantikan kini dituntut lebih sederhana dan praktis, tanpa mengorbankan kenyamanan maupun keamanan kulit.

Di tengah paparan sinar matahari, polusi, dan blue light yang hadir hampir sepanjang hari, perlindungan serta perawatan kulit menjadi bagian penting dari keseharian.

Seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan kulit jangka panjang, konsep skinimalism, di mana satu produk memiliki lebih dari satu fungsi, semakin diminati dan mendorong hadirnya produk multifungsi, termasuk kategori hybrid skincare–makeup yang tidak hanya menyempurnakan tampilan, tetapi juga membantu menjaga kulit tetap sehat.

Hal ini tercermin dalam proyeksi pertumbuhan industri kecantikan. Riset Mordor Intelligence memproyeksikan sektor kosmetik berwarna akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 12,19 persen hingga 2031, didorong oleh meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk yang lebih fungsional dan efisien.

Baca Juga: Eka Hospital Depok Resmi Jalin Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Temuan ini memperkuat relevansi inovasi dengan formulasi cerdas yang mampu menggabungkan manfaat riasan dan perawatan kulit dalam satu produk. Sejalan dengan dinamika tersebut, kehadiran Skin Filter Tinted Sunscreen ditujukan untuk menjawab kebutuhan konsumen akan solusi kecantikan yang praktis.

“Melalui inovasi ini, Wardah berharap dapat membantu perempuan dalam menjalani rutinitas yang semakin dinamis dengan solusi yang praktis, aman, dan tetap mendukung kesehatan kulit dari waktu ke waktu,” ujar Brand Building Wardah Face Care, Vina Yolanda dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (27/2/2026).