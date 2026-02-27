Perbaikan Jalur Pantura Ditargetkan Rampung H-7 Lebaran

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 19:00 WIB
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026). Foto: doc. Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat masih menunggu kepastian penyelesaian perbaikan jalur di wilayah utara (Pantura).

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya telah melakukan pemeriksaan jalur dan menemukan beberapa titik yang masih perlu diperbaiki, termasuk di wilayah Sumedang.

Direktur Ditlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait,

"Kami tunggu dari Kementerian. Mereka sudah berjanji dan kami terus koordinasi," kata Raydian saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026).

Ia menyebut, target penyelesaian perbaikan minimal rampung satu minggu sebelum Lebaran.

"Kalau tidak salah, seminggu sebelumnya sudah selesai semuanya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menunggu hasil rapat koordinasi lintas sektoral terkait pengaturan kendaraan sumbu tiga yang akan digelar awal pekan depan.

"Kami ada bocoran, tapi belum bisa disampaikan. Karena belum ada kepastian," ungkapnya.

Ditlantas Polda Jabar menyampaikan, perbaikan jalur pantura sudah rampung di H-7 Idulfitri 2026.
