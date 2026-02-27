Persis Ramadan Expo 2026, Sinergikan Dakwah, Pendidikan, dan Ekonomi Umat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) akan menggelar Persis Ramadan Expo 2026 pada 6–8 Maret 2026 di kawasan Trans Studio Mall (TSM) Bandung. Acara perdana dan bersejarah ini akan diisi dengan kegiatan yang mensinergikan dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat.

Ketua Umum PP Persis, Dr. KH. Jeje Zaenudin, M.Ag., mengajak umat Islam untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai bagian dari menyambut dan memuliakan bulan Ramadhan.

“Kami mengajak seluruh umat Islam untuk menghadiri dan mengisi kegiatan Ramadhan melalui Persis Ramadhan Expo 2026 di TSM Bandung,” ujar Jeje dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (27/2/2026).

Menurut Jeje, kegiatan ini dirancang sebagai ajang yang memadukan nilai religius dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan edukasi sosial kemasyarakatan. Ramadhan harus menjadi ruang aktualisasi keimanan sekaligus pemberdayaan umat.

“Even ini memadukan aspek religius, ekonomi kerakyatan, serta edukasi sosial dan kemasyarakatan dalam satu rangkaian kegiatan,” katanya.

Menurutnya, Persis Ramadhan Expo 2026 akan menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada pencerahan umat. Beragam kegiatan disiapkan untuk memberikan wawasan keislaman yang komprehensif dan kontekstual.

“Kami ingin menghadirkan informasi pencerahan dan edukasi yang benar-benar mencerahkan bagi masyarakat,” tutur Jeje.

Lebih lanjut, Jeje menekankan pentingnya memaksimalkan nuansa Ramadhan agar memberi dampak nyata. Menurutnya, Ramadhan bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi juga momentum transformasi sosial.