JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Larang Pelajar Bawa Motor ke Sekolah, Kecuali Daerah Ini

Dedi Mulyadi Larang Pelajar Bawa Motor ke Sekolah, Kecuali Daerah Ini

Jumat, 27 Februari 2026 – 17:00 WIB
Dedi Mulyadi Larang Pelajar Bawa Motor ke Sekolah, Kecuali Daerah Ini - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan aturan larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar untuk pergi ke sekolah. Namun, larangan ini tidak berlaku di seluruh daerah.

Dedi mengatakan, larangan membawa sepeda motor ke sekolah hanya berlaku di daerah yang sudah terakses dengan angkutan umum.

Sebaliknya, Dedi memberikan toleransi untuk wilayah yang belum tersentuh transportasi publik.

Baca Juga:

"Larangan membawa sepeda motor bagi daerah yang tidak ada kendaraan umum. Yang tidak ada kendaraan umumnya boleh bawa sepeda motor. Tetapi yang masih ada kendaraan umum, kami larang bawa sepeda motor," kata Dedi di Bandung, Jumat (27/2/2026).

Dedi menyebut, kebijakan melarang pelajar membawa sepeda motor ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara aspek keselamatan berlalu lintas dengan kebutuhan mobilitas warga di daerah pelosok.

Ia memastikan, Pemprov Jawa Barat tidak berpangku tangan dengan keterbatasan akses transportasi di wilayah pelosok

Baca Juga:

Sebagai solusi, Dedi berwacana untuk mengadakan angkutan pelajar bersubsidi sebagai solusi jangka panjang dari Pemprov Jabar.

Sehingga, pelajar di daerah yang belum terjangkau angkutan umum bisa terbantu mobilitasnya ke sekolah masing-masing.

Dedi Mulyadi larang pelajar bawa motor ke sekolah di wilayah yang terakses angkutan umum. Pemprov Jabar siapkan mobil pelajar bersubsidi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat pemprov jabar dedi mulyadi angkutan umum larangan pelajar bawa motor bawa motor ke sekolah larangan bawa motor ke sekolah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU