JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ditlantas Polda Jabar Turunkan Tim Urai 'Motor Senyum' di Jalur Mudik Lebaran 2026

Ditlantas Polda Jabar Turunkan Tim Urai 'Motor Senyum' di Jalur Mudik Lebaran 2026

Jumat, 27 Februari 2026 – 16:56 WIB
Ditlantas Polda Jabar Turunkan Tim Urai 'Motor Senyum' di Jalur Mudik Lebaran 2026 - JPNN.com Jabar
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat akan menurunkan tim khusus bernama Tim Urai yang bersiaga di kawasan rawan jalur mudik lebaran dalam rangka Operasi Ketupat 2026.

Tim tersebut nantinya bertugas untuk mengurai kemacetan yang terjadi, serta membantu masyarakat saat di jalur mudik.

Direktur Ditlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, Tim Urai memiliki sejumlah tugas prioritas saat melaksanakan pengamanan mudik lebaran.

Baca Juga:

Anggota juga diwajibkan memberikan senyuman saat membantu masyarakat yang mengalami masalah di jalur mudik.

"Tahun ini kami sedikit memoles Tim Urai tersebut supaya filosofi Tim Urai itu lebih humanis. Jadi kami gunakan namanya Motor Senyum. Kami juga mendatanginya dengan senyum, kemudian kami mudah-mudahan bisa menebar senyuman untuk mereka (masyarakat)," kata Raydian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026).

Raydia menuturkan, Tim Urai juga nantinya membantu permasalahan yang dialami masyarakat, seperti saat kehabisan bensin. Bahkan, anggota tim tersebut akan membawa takjil untuk diberikan kepada masyarakat yang menjalani ibadah puasa.

Baca Juga:

"Jadi kami bawa beberapa takjil dan sedikit snack untuk bisa kami berikan kepada pemudik di tengah-tengah kemacetan. Dan kalau yang lupa (isi), bisa kasih kalau kehabisan bensin. Jadi Tim Urai itu juga salah satu kegunaannya. Ada tim Urai yang mengawal ke bengkel mobil sama ke pertamina mobil," ucapnya.

Para Tim Urai, lanjut dia, nantinya juga akan ditempatkan di sejumlah titik seperti rest area yang ada wilayah Polda Jabar. Namun dia memastikan tim tersebut akan mengutamakan pelayanan secara humanis saat bertugas dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran 2026.

Ditlantas Polda Jabar siagakan Tim Urai 'Motor Senyum' di jalur mudik 2026, bantu urai macet, beri takjil hingga pemudik kehabisan bensin.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ditlantas polda jabar operasi ketupat persiapan jalur mudik mudik 2026 tim urai macet motor senyum polda jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU