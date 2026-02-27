Eka Hospital Depok Resmi Jalin Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Eka Hospital Depok resmi menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memperkuat perlindungan pekerja, khususnya di wilayah Kota Depok dan sekitarnya.

Kolaborasi tersebut difokuskan pada peningkatan layanan penanganan Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen kedua belah pihak untuk menghadirkan sistem perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, responsif, dan terstandarisasi.

Direktur Rumah Sakit Eka Hospital Depok, dr. Audra Sheri, MARS, menyampaikan bahwa kerja sama ini telah resmi berjalan sejak awal 2026.

“Eka Hospital Depok telah resmi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sejak awal 2026. Sebagai fasilitas layanan kesehatan, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung perlindungan tenaga kerja melalui layanan medis yang responsif dan berkualitas. Dengan dukungan tim trauma center dan fasilitas yang lengkap, kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Melalui kemitraan tersebut, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) selama 24 jam, tindakan medis lanjutan untuk kasus cedera saat bekerja, serta kemudahan dalam proses administrasi klaim, baik bagi perusahaan maupun pekerja.

Layanan penanganan didukung fasilitas modern dan teknologi medis terkini yang menjadi standar grup Eka Hospital.

Salah satu layanan unggulan adalah Trauma Center yang siaga selama 24 jam dengan dukungan dokter spesialis multidisiplin dan tenaga medis berpengalaman.