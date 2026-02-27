Pendaftaran RKAI Batch I 2026 di Depok Diperpanjang hingga 14 Maret, Dinsos Ajak Orang Tua Segera Daftar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pendaftaran Program Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) Batch I Tahun 2026 di Depok resmi diperpanjang hingga 14 Maret 2026.

Perpanjangan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil agar lebih banyak anak dapat terfasilitasi melalui program RKAI.

“Kami ingin memastikan seluruh anak berkebutuhan khusus yang memiliki minat dan potensi dapat terfasilitasi melalui RKAI,” ujarnya.

Pendaftaran program RKAI dilakukan secara daring melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara.

Utang menjelaskan, RKAI menyediakan sejumlah kegiatan pengembangan bagi anak istimewa, antara lain musik atau vokal, bahasa isyarat, desain grafis dan fotografi, kerajinan tangan, menghafal Al-Qur’an, Al-Qur’an Braille, menari, serta melukis.

Selain kegiatan pengembangan minat dan bakat, program ini juga dilengkapi dengan berbagai layanan pendukung, seperti pelatihan keterampilan, layanan konseling, hingga pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan gigi.

“Seluruh fasilitas yang tersedia di RKAI ini diberikan untuk menunjang tumbuh kembang anak istimewa secara menyeluruh sesuai minat dan bakatnya,” jelasnya.