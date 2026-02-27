Kemenhub Siapkan 401 Bus Mudik Gratis, Warga Depok Berangkat dari Terminal Jatijajar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan sebanyak 401 unit bus untuk Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2026.

Total kapasitas yang disediakan mencapai 15.834 penumpang untuk arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan informasi resmi Kementerian Perhubungan, pendaftaran program mudik gratis dibuka mulai 1 Maret 2026 secara daring melalui laman nusantara.kemenhub.go.id. Pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi.

Program ini melayani 34 kota tujuan yang tersebar di 10 provinsi. Sementara itu, arus balik akan diberangkatkan dari 12 kota yang telah ditentukan pemerintah.

Untuk wilayah Depok, keberangkatan arus mudik dijadwalkan pada 17 Maret 2026 dari Terminal Jatijajar.

Kepala Terminal Jatijajar, Rafik Hidayat, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah teknis guna memastikan kelancaran pelaksanaan mudik gratis.

“Persiapan dari terminal yaitu perencanaan alur bus dan alur penumpang agar di hari H tidak terjadi penumpukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak terminal juga mengatur penempatan bus mudik gratis agar tidak mengganggu operasional bus reguler yang tetap melayani penumpang umum.