Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Februari 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp3.045.000, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat, 27 Februari 2026, tercatat mengalami penyesuaian.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Logam Mulia (logammulia.com), harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp3.045.000, atau Rp3.052.613 setelah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain ukuran 1 gram, tersedia berbagai pilihan berat emas batangan, termasuk seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III. Berikut rincian harga emas hari ini:

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.572.500 (Rp1.576.431 termasuk PPh 0,25%)

1 gram: Rp3.045.000 (Rp3.052.613)

2 gram: Rp6.030.000 (Rp6.045.075)

3 gram: Rp9.020.000 (Rp9.042.550)