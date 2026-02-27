Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, 27 Februari 2026: Waspada Hujan Disertai Petir di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 27 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Garut.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan diprakirakan meluas ke sejumlah daerah lainnya.

Hujan ringan hingga sedang berpeluang turun di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu.

Kemudian, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka.

Selanjutntanya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, hingga Kabupaten Pangandaran.