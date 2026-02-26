JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polantas Polda Jabar Turun ke Jalan, 500 Takjil Dibagikan Gratis di Kiaracondong Bandung 

Polantas Polda Jabar Turun ke Jalan, 500 Takjil Dibagikan Gratis di Kiaracondong Bandung 

Kamis, 26 Februari 2026 – 20:25 WIB
Polantas Polda Jabar Turun ke Jalan, 500 Takjil Dibagikan Gratis di Kiaracondong Bandung  - JPNN.com Jabar
Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Raydian Kokrosono saat membagikan takjil gratis kepada pengendara di simpang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Personel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat turun langsung ke jalan, menyapa pengendara sambil membagikan ratusan paket takjil gratis.

Kegiatan tersebut merupakan program 'Polantas Menyapa' yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat (Ditlantas Polda Jabar) selama Ramadan.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, kegiatan berbagi ini rutin dilakukan dan intensitasnya ditingkatkan saat Ramadan, khususnya menjelang waktu berbuka puasa.

Baca Juga:

"Sore hari ini kami melaksanakan kegiatan Polantas Menyapa. Sebelum Ramadan juga sudah kami laksanakan, tetapi saat Ramadan kita tingkatkan, terutama menjelang buka puasa," kata Raydian, saat membagikan takjil di simpang Kiaracondong, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, personel menyasar pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas di persimpangan jalan. 

Selain menyapa, petugas juga membagikan takjil sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

Baca Juga:

"Kami menyapa pengendara di perempatan-perempatan dan membagikan takjil kepada pengguna jalan yang ada di Kota Bandung," ujarnya.

Selama Ramadan, kegiatan ini digelar tiga kali dalam sepekan hingga akhir bulan suci. 

Sebanyak 500 takjil gratis dibagikan Polantas Polda Jabar kepada para pengendara sepeda motor di simpang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ditlantas polda jabar bagi-bagi takjil gratis dirlantas polda jabar takjil gratis kombes pol raydian kokrosono takjil gratis ramadan bandung polantas polda jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU