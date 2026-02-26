Polantas Polda Jabar Turun ke Jalan, 500 Takjil Dibagikan Gratis di Kiaracondong Bandung 

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Personel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat turun langsung ke jalan, menyapa pengendara sambil membagikan ratusan paket takjil gratis.

Kegiatan tersebut merupakan program 'Polantas Menyapa' yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat (Ditlantas Polda Jabar) selama Ramadan.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, kegiatan berbagi ini rutin dilakukan dan intensitasnya ditingkatkan saat Ramadan, khususnya menjelang waktu berbuka puasa.

"Sore hari ini kami melaksanakan kegiatan Polantas Menyapa. Sebelum Ramadan juga sudah kami laksanakan, tetapi saat Ramadan kita tingkatkan, terutama menjelang buka puasa," kata Raydian, saat membagikan takjil di simpang Kiaracondong, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, personel menyasar pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas di persimpangan jalan.

Selain menyapa, petugas juga membagikan takjil sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

"Kami menyapa pengendara di perempatan-perempatan dan membagikan takjil kepada pengguna jalan yang ada di Kota Bandung," ujarnya.

Selama Ramadan, kegiatan ini digelar tiga kali dalam sepekan hingga akhir bulan suci.