Kapolres Metro Depok Pimpin Apel Siaga Kamtibmas, Ajak Masyarakat Jaga Keamanan Selama Ramadan dan Idulfitri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, memimpin Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang dihadiri potensi masyarakat serta organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kota Depok, Kamis (26/2).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Apel Tower Zam Zam dan diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) serta para Kapolsek jajaran Polres Metro Depok.

Dalam amanatnya, Abdul Waras menegaskan bahwa kehadiran seluruh peserta apel merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dari berbagai potensi ancaman dan gangguan guna mewujudkan situasi yang aman dan tertib.

“Kehadiran rekan-rekan sekalian merupakan wujud nyata dan sikap tegas atas komitmen dan semangat yang sama dalam menjaga lingkungan dari berbagai potensi ancaman dan gangguan demi mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa dinamika sosial berkembang dengan sangat cepat. Potensi gangguan, kata dia, dapat muncul dari berbagai hal, mulai dari provokasi di media sosial, kesalahpahaman di lingkungan, persaingan antarkelompok, hingga aktivitas yang memengaruhi aspirasi publik.

Menurutnya, target bersama sangat jelas, yakni menciptakan kondisi yang aman dan nyaman. Aman bagi warga yang beraktivitas, pengguna jalan, pelaku usaha, rumah ibadah, serta aman di ruang digital.

Selain itu, kenyamanan juga dimaknai sebagai hadirnya rasa teduh dan kepastian kehadiran negara bersama masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Abdul Waras mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak dalam satu frekuensi, saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling mendukung.