12 Warga Jabar Korban TPPO Mulai Menjalani Pemulihan Psikologis di UPTD PPA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tiba di Kota Bandung pada Rabu (25/2/2026) malam.

Belasan korban itu, bakal tinggal sementara di rumah aman Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Para korban menempuh perjalanan udara dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Kota Bandung.

Di UPTD PPA Jabar, mereka disambut oleh Tim Hukum Jabar Istimewa yang sudah menunggu sejak pukul 19.00 WIB. Para korban langsung diarahkan ke kantor UPTD PPA Jabar untuk istirahat dan didata ulang.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso mengatakan, para korban ini akan ditempatkan di rumah aman untuk pemulisan kondisi psikologinya.

"Setibanya di Bandung, para korban akan didata oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat serta diberi penjelasan terkait program yang akan diberikan oleh Pemprov Jawa Barat. Pemerintah Provinsi menekankan upaya pemulihan korban, termasuk dalam aspek hukum," kata Jutek.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Pendampingan dan Pekerjaan Baru 12 Korban TPPO Sikka Setiba di Jabar

Para korban juga, kata dia, akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di rumah sakit milik Pemprov Jawa Barat, guna memastikan kondisi kesehatan, termasuk deteksi penyakit seperti HIV dan pemeriksaan lainnya.

"Selain pemeriksaan kesehatan, korban juga akan mendapatkan pendampingan psikologis, pemulihan mental, serta pemenuhan hak-hak sebagai korban," ucapnya.