Wuling Motors Boyong Eksion ke Bandung, Ada Promo THR hingga Rp10 Juta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wuling Motors (Wuling) menggelar pameran di Main Atrium Trans Studio Mall, Bandung pada 25 Februari hingga 1 Maret 2026.

Dalam kesempatan ini, Wuling menampilkan jajaran lini produk dari berbagai segmen, mulai dari Internal Combustion Engine (ICE), Electric Vehicle (EV), hingga Plug-in Hybrid (PHEV). Selain unit display, pengunjung juga dapat melakukan test drive serta terdapat promo selama pameran.

"Dalam kesempatan ini, kami turut menampilkan Wuling Eksion untuk menyapa masyarakat kota Bandung. Selain itu, kami menampilkan ragam lini produk Wuling dan pengunjung juga bisa melakukan test drive. Tak ketinggalan, berbagai promo menarik yang memberikan kemudahan untuk memiliki kendaraan Wuling impian," kata Regional Sales Area Wuling Motors, Dandy Damar Raharja, dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Wuling menampilkan enam unit kendaraan yang terdiri dari New Air ev, New BinguoEV, New CloudEV, Darion PHEV, Darion EV, serta Eksion di Main Atrium Trans Studio Mall.

Untuk memberikan pengalaman berkendara secara langsung kepada pengunjung, tersedia pula enam unit test drive seperti Air ev, BinguoEV, CloudEV, Darion EV, Darion PHEV dan New Alvez.

Dalam pameran mal yang bertema 'Tenang Bersama Wuling', konsumen dapat menikmati promo menarik yang terdiri dari uang muka Rp8 juta, cicilan mulai dari Rp2 juta, lalu, free insurance untuk Darion EV selama 2 tahun, serta gratis voucher belanja untuk pembelian produk Wuling tertentu.

Tak hanya itu, Wuling pun memberikan Lifetime Warranty yaitu garansi seumur hidup untuk komponen utama EV, HEV, dan Plug In Hybrid, gratis charging device untuk pembelian ABC EV, sampai dengan Extensive Free Maintenance selama 10 tahun/100.000 km untuk Darion EV serta 10 tahun/80.000 km untuk Darion PHEV.

Wuling turut menghadirkan lucky dip dengan berbagai hadiah menarik bagi konsumen yang melakukan pembelian selama pameran. Mulai dari e-wallet, Flazz, Xiaomi Smart Band 9, Sony Headphone WH-CH520, Smart TV 32 inch, Huawei Matepad SE 11” Tablet, hingga iPhone 17 Pro Max.