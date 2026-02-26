Lenovo Perkuat Layanan Purna Jual di Indonesia, Tawarkan Advance Exchange hingga Legion Ultimate Support

JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 14:00 WIB
Layanan purna jual Lenovo di Indonesia jadi bukti dukungan kinerja perangkat, produktivitas pengguna dan keandalan jangka panjang. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Di tengah kondisi ekonomi yang mendorong konsumen semakin cermat dalam berinvestasi pada perangkat teknologi, Lenovo menegaskan komitmennya menghadirkan ekosistem layanan purna jual yang menyeluruh di Indonesia.

Perusahaan menilai nilai sebuah perangkat tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi dan harga awal, melainkan juga dukungan layanan sepanjang masa penggunaan.

Melalui Lenovo Indonesia, perusahaan menghadirkan berbagai opsi layanan purna jual yang fleksibel dan mudah diakses.

Layanan tersebut mencakup perlindungan perangkat, kemudahan perbaikan, hingga dukungan teknis responsif untuk memastikan perangkat tetap andal dan berkinerja stabil dalam jangka panjang.

“Bagi Lenovo, pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas layanan yang menyertainya. Di tengah situasi saat ini, kami ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga, maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales yang menyeluruh, sehingga mereka dapat menggunakan perangkat Lenovo dengan lebih tenang dan percaya diri dalam jangka panjang,” ujar Santi Nainggolan, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, dalam keterangan resminya.

Advance Exchange untuk Monitor

Lenovo menyediakan layanan Advance Exchange yang tidak hanya berlaku untuk laptop, tetapi juga monitor.

Melalui layanan ini, pelanggan akan menerima unit pengganti terlebih dahulu apabila terjadi kendala tertentu, seperti kerusakan perangkat keras, motherboard, layar, atau panel monitor yang memengaruhi fungsi utama.

