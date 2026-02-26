Pemkot Depok Matangkan Program Pertanian Modern di 11 Kecamatan, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok mulai mematangkan realisasi program pertanian modern sebagai salah satu komitmen strategis Wali Kota Depok, Supian Suri.

Program ini dirancang sebagai upaya transformasi sistem pertanian di wilayah perkotaan yang berbasis teknologi dan terintegrasi lintas sektor.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Dadan Rustandi, mengatakan arah kebijakan pertanian modern tersebut sudah jelas dan menjadi prioritas pemerintah daerah.

Menurut Dadan, Pemkot Depok menargetkan pengembangan pertanian modern dapat hadir secara bertahap di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok.

Implementasi program tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Ia menjelaskan, sektor pertanian di kawasan urban seperti Depok memiliki tantangan tersendiri, terutama keterbatasan lahan serta tingginya alih fungsi lahan.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus inovatif dan adaptif terhadap kondisi perkotaan.

“Pak Wali Kota mendorong agar pertanian modern ini benar-benar terwujud. Bukan hanya simbolis, tetapi menjadi sistem yang berjalan dan memberi dampak ekonomi,” ujar Dadan.