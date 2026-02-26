Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 26 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 26 Februari 2026, tercatat bervariasi berdasarkan berat dan jenis produknya.

Selain emas reguler, tersedia pula seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Berikut rincian harga dasar dan harga setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.569.500 (Rp1.573.424 setelah PPh)

1 gram: Rp3.039.000 (Rp3.046.598 setelah PPh)

2 gram: Rp6.018.000 (Rp6.033.045 setelah PPh)

3 gram: Rp9.002.000 (Rp9.024.505 setelah PPh)