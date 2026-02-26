Prakiraan Cuaca Jawa Barat 26 Februari 2026: Waspada Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis, 26 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah sejak pagi hingga dini hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan. Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung.

Kemudian, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Memasuki siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, dan Kota Banjar.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca diprakirakan berawan. Hujan ringan berskala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.