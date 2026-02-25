Kombes Budi Sartono Resmi Akhiri Jabatan Kapolrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kombes Pol Budi Sartono menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kapolrestabes Bandung pada Rabu (25/2/2026).

Pelepasan penuh haru berlangsung dalam sebuah upacara tradisi pedang pora yang digelar di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung.

Setelah ini, Budi akan mengemban tugas baru sebagai Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Selepas adzan ashar, jajaran perwira, bintara, hingga ASN di lingkungan Polrestabes Bandung telah berbaris rapi.

Tradisi pedang pora mengiringi langkah Budi bersama sang istri, menciptakan suasana khidmat sekaligus penuh emosi.

Beberapa anggota tampak menahan air mata saat memberikan salam perpisahan.

Dalam sambutannya, Budi menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya pernah memimpin Polrestabes Bandung.

Dengan suara bergetar, ia menitipkan pesan kepada seluruh jajaran agar tetap menjaga semangat pengabdian.