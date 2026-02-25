Bantu Warga Saat Ramadan, Polrestabes Bandung Menggelar Gerakan Pangan Murah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menggelar Gerakan Pangan Murah di halaman Mapolrestabes Bandung pada Selasa - Rabu (24 - 25/2/2026).

Kegiatan ini menyediakan 17 jenis bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran.

Plt Kapolrestabes Bandung Adi Wijaya mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Polrestabes Bandung melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Gerakan ini tujuannya untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan karena ada beberapa item dari jenis produk ini harganya cukup tinggi," kata Adi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan, seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibanding harga pasar, bahkan di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Kami siapkan 17 item dan harganya lebih murah daripada harga di pasar, termasuk masih rendah daripada harga eceran tertinggi," ujarnya.

Adapun komoditas yang dijual di antaranya beras, cabai, minyak goreng, daging serta berbagai kebutuhan sembako lainnya.

"Ada beras, cabai, minyak, kemudian ada daging dan bermacam-macam, totalnya ada 17 item," jelasnya.