Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 25 Februari 2026: Logam Mulia 5 Gram Tembus Rp15 Juta

Rabu, 25 Februari 2026 – 09:00 WIB
Emas logam mulia. Foto: JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 25 Februari 2026, tercatat mengalami penyesuaian di berbagai satuan berat.

Berdasarkan daftar harga resmi yang dirilis PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di laman logammulia.com, harga emas 1 gram berada di level Rp3.023.000 sebelum pajak.

Harga tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen. Setelah dikenakan pajak, harga emas 1 gram menjadi Rp3.030.558.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, serta Batik Seri III. Berikut rincian lengkap harga emas dan perak per 25 Februari 2026.

Emas Batangan Reguler

0,5 gram:

Harga dasar: Rp1.561.500

Harga + PPh 0,25%: Rp1.565.404

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
