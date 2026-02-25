Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 25 Februari 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Rabu, 25 Februari 2026.

Masyarakat di sejumlah daerah diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan keterangan resmi prakirawan BMKG, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat umumnya berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Garut.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Adapun hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Ciamis.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi berawan masih mendominasi. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.