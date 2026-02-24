IPB University Pimpin Kick-off Meeting Proyek ENHANCE, Perkuat Pendidikan Berbasis Kolaborasi Eropa–Indonesia

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - IPB University menjadi tuan rumah Kick-off Meeting Proyek ENHANCE (European–Indonesian Partnership for Strengthening Sustainability and Environmental Education), Selasa (24/2), di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Proyek ini merupakan kolaborasi tujuh perguruan tinggi di Indonesia dan Eropa untuk memperkuat pendidikan tinggi berbasis keberlanjutan melalui transformasi kurikulum, riset transdisipliner, serta penguatan kapasitas institusi.

Proyek ENHANCE memperoleh dukungan pendanaan dari Uni Eropa sebesar €790.695,00 atau sekitar Rp15,68 miliar.

Dana tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan pendidikan keberlanjutan dan mendorong transformasi kelembagaan perguruan tinggi di Indonesia.

Konsorsium internasional ini melibatkan Universiteit Maastricht (Belanda), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), dan University of Göttingen (Jerman).

Dari Indonesia, proyek ini menggandeng Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Palangka Raya, selain IPB University sebagai tuan rumah.

Proyek ENHANCE dirancang untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di Indonesia, seperti deforestasi, degradasi lahan gambut, kerentanan terhadap bencana, serta tekanan terhadap keanekaragaman hayati.

Melalui pendekatan berbasis masalah dan terintegrasi, konsorsium mengembangkan tiga pilar utama, yaitu penguatan kapasitas institusi, inovasi pendidikan, dan pengembangan riset transdisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan publik.