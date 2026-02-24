Berbagi Keberkahan Ramadan, PIA Fraksi PDI Perjuangan Bantu Panti Asuhan di Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Persaudaraan Istri Anggota (PIA) Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan bakti sosial bertajuk “Berbagi Keberkahan di Bulan Ramadan” bersama Panti Asuhan Akbar Alqi dan Panti Asuhan Assaidah, Kota Bogor, Selasa (24/2).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program sosial PIA Fraksi PDI Perjuangan dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan memperkuat nilai empati, solidaritas, dan gotong royong di tengah masyarakat.

Ketua PIA Fraksi PDI Perjuangan, Vanty Veronica, menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Ramadan mengajarkan kita untuk memperkuat kepedulian dan memperluas kebermanfaatan. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus memastikan bahwa anak-anak di panti asuhan merasakan perhatian dan kasih sayang dari keluarga besar PIA Fraksi PDI Perjuangan. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial harus terus kita rawat,” ujar Vanty.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi inspirasi untuk menumbuhkan budaya berbagi, tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Revy Septianopi, menjelaskan bahwa persiapan bakti sosial dilakukan secara gotong royong oleh seluruh anggota PIA Fraksi PDI Perjuangan.

Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, mesin cuci, rak piring, perlengkapan ibadah berupa 18 sarung, 22 mukena, dan 52 sajadah, kebutuhan harian anak seperti 100 paket makanan ringan dan susu, 120 handuk, serta santunan bagi anak-anak yatim dan pengurus panti.

“Kami ingin kegiatan ini terasa hangat dan bermakna. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan selama Ramadan sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan,” kata Revy.