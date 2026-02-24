Diskominfo Depok Ajak Warga Pantau Harga Bahan Pokok Ramadan Lewat Aplikasi DSW

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok mengajak masyarakat untuk memantau harga bahan pokok selama bulan Ramadan melalui aplikasi Depok Single Window (DSW).

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui gawai untuk memudahkan warga memperoleh informasi harga komoditas secara terkini.

Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, mengatakan bahwa DSW merupakan aplikasi pusat layanan dan informasi Pemerintah Kota Depok yang menyediakan berbagai fitur, termasuk pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar wilayah Depok.

Menurut dia, masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan harga bahan pokok tidak perlu datang langsung ke pasar.

Cukup dengan membuka aplikasi DSW, warga dapat mengakses informasi harga secara cepat dan praktis.

“Masyarakat cukup membuka aplikasi DSW, pilih fitur ekonomi dengan kategori harga komoditas Pasar Depok, lalu telusuri bahan pokok yang ingin dicari,” ujar Manto.

Ia menjelaskan, pada fitur detail harga komoditas, masyarakat dapat melihat harga bahan pokok terkini serta membandingkan harga antar pasar di Kota Depok.

Fitur tersebut diharapkan dapat membantu warga dalam merencanakan kebutuhan belanja selama Ramadan.