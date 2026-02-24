Indomobil eMotor dan QT Pro Meluncur di Bandung, Segini Harganya

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 16:20 WIB
PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) saat memperkenalkan motor lisrik terbarunya, Indomobil eMotor QT dan QT Pro di Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) meluncurkan motor lisrik terbarunya, Indomobil eMotor QT dan QT Pro di Bandung.

Kegiatan ini menjadi bagian dari roadshow produk setelah sebelumnya diperkenalkan di ajang Indonesia International Motor Show pada 5 Februari 2026.

CEO PT Indomobil Emotor Internasional, Pius Wirawan mengatakan, peluncuran di Kota Kembang menjadi langkah strategis untuk mendekatkan diri dengan konsumen di Jawa Barat.

"Peluncuran QT dan QT Pro di Bandung menjadi komitmen kami untuk semakin dekat dengan konsumen dan menghadirkan solusi mobilitas yang relevan. Kami optimistis QT dan QT Pro bisa menjadi pilihan pertama masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung yang menginginkan motor listrik yang efisien tanpa mengorbankan gaya," kata Pius, Selasa (24/2/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Indramayu Syaefudin. Dia menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik.

"Melalui kolaborasi terhadap Indomobil eMotor, kami di Jawa Barat siap mendorong percepatan penggunaan mobilitas listrik kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah serta solusi nyata untuk menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan ekonomi yang lebih efisien," ungkap Syaefudin.

Dari sisi spesifikasi, QT dan QT Pro dibekali Traction Control System (TCS), sistem keyless berbasis remote dan NFC, serta alarm anti-theft.

Khusus QT Pro mendapat tambahan Hill Start Assist untuk menahan motor saat berhenti di tanjakan dan regenerative braking yang membantu pengisian daya saat deselerasi.

