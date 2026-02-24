JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Hari Ini, 24 Februari 2026: Emas 1 Gram Tembus Rp3.068.000

Harga Emas dan Perak Hari Ini, 24 Februari 2026: Emas 1 Gram Tembus Rp3.068.000

Selasa, 24 Februari 2026 – 09:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini, 24 Februari 2026: Emas 1 Gram Tembus Rp3.068.000 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi emas batangan, logam mulia dan emas antam. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa (24/2/2026) tercatat mengalami penyesuaian di berbagai ukuran.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar dipatok sebesar Rp3.068.000, sedangkan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp3.075.670.

Berikut perincian harga emas dan perak batangan dilansir dari laman logammulia.com pada Selasa 24 Februari 2026:

Baca Juga:

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.584.000 (Rp1.587.960 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp3.068.000 (Rp3.075.670)

Baca Juga:

2 gram: Rp6.076.000 (Rp6.091.190)

3 gram: Rp9.089.000 (Rp9.111.723)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU