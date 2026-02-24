Harga Emas dan Perak Hari Ini, 24 Februari 2026: Emas 1 Gram Tembus Rp3.068.000

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa (24/2/2026) tercatat mengalami penyesuaian di berbagai ukuran.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar dipatok sebesar Rp3.068.000, sedangkan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp3.075.670.

Berikut perincian harga emas dan perak batangan dilansir dari laman logammulia.com pada Selasa 24 Februari 2026:

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.584.000 (Rp1.587.960 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp3.068.000 (Rp3.075.670)

2 gram: Rp6.076.000 (Rp6.091.190)

3 gram: Rp9.089.000 (Rp9.111.723)