Prakiraan Cuaca Jawa Barat 24 Februari 2026: Hujan Ringan-Sedang Berpotensi Terjadi Sejak Pagi hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa (24/2/2026) menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah sejak pagi hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka.

Kemudian, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 98 persen. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 40 kilometer per jam.