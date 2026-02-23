Kemuning Resto Depok Hadirkan Pizza dan Burger Rendang, Tawarkan Konsep All You Can Eat Rp95 Ribu Selama Ramadan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kemuning Resto menghadirkan sajian berbuka puasa yang unik selama bulan Ramadan dengan memadukan cita rasa Eropa dan Nusantara.

Restoran tersebut menawarkan menu pizza dan burger rendang sebagai pilihan spesial bagi pengunjung.

Leader Kemuning Resto, Imam Sutopo, mengatakan bahwa inovasi tersebut terinspirasi dari rendang yang telah dikenal luas sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang mendunia.

“Rendang merupakan makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Karena itu, kami mencoba memadukannya dengan pizza dan burger,” ujar Imam dalam keterangannya.

Selain pizza dan burger rendang, Kemuning Resto juga menghadirkan menu unggulan lainnya, yakni Brisket Selat Solo.

Menu tersebut diolah dengan teknik pemanggangan (roast) selama enam jam untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk dan cita rasa yang khas.

“Brisket Selat Solo ini dimasak dengan teknik roast selama enam jam. Ini merupakan perpaduan antara cita rasa Eropa dan Jawa,” jelasnya.

Tidak hanya menghadirkan menu ala carte, Kemuning Resto juga menawarkan konsep All You Can Eat bertajuk Buka Bersama Khalayak (Burayak) Volume 2. Program ini dibanderol dengan harga Rp95 ribu per orang.