Polres Metro Depok Gelar Tes Urine Mendadak bagi PJU dan Kapolsek, Seluruhnya Negatif Narkoba

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok menggelar tes urine secara mendadak terhadap para pejabat utama (PJU), Kapolsek, dan personel Provos pada Senin (23/2).

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka pengawasan internal dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.

Kapolres Metro Depok, Abdul Waras, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas dan kedisiplinan personel.

“Hari ini kami melaksanakan tes urine secara mendadak sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh personel,” ujar Abdul Waras kepada awak media.

Instruksi tersebut, lanjut dia, merupakan arahan langsung dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran melakukan pengawasan ketat terhadap anggotanya, dimulai dari pejabat utama.

Menurut Abdul Waras, pemeriksaan kali ini menyasar para pejabat utama Polres, para Kapolsek, hingga personel Provos. Tes dilakukan seusai rapat internal sebagai bentuk inspeksi mendadak.

“Seusai rapat, kami langsung melaksanakan tes secara mendadak. Total ada 36 pejabat utama dan beberapa personel Provos yang menjalani pemeriksaan,” tuturnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh personel yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif narkoba.