Menyusuri Bosporus dan Mosaik Pesona Istanbul

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Memasuki 2026, berbagai daftar dan peringkat destinasi dunia mulai dirilis sejumlah platform perjalanan global.

Deretan kota yang diprediksi akan membentuk tren wisata tahun ini pun bermunculan, menjadi referensi para pelancong dalam menyusun rencana liburan berikutnya.

Salah satu nama yang konsisten mencuri perhatian adalah ?stanbul. Metropolis ikonik di Türkiye ini kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi global unggulan.

Kota yang dikenal sebagai titik temu Eropa dan Asia itu masuk dalam berbagai daftar bergengsi seperti 'The 50 Best Places to Travel', 'Top 5 European Cities for City Breaks;, hingga 'One of the Best Family-Friendly City Break Destinations'.

Terbaru, ?stanbul meraih Gold Award kategori Most Desirable City (Europe) dalam ajang Wanderlust Reader Travel Awards 2025.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam seremoni di National Gallery, London, dan sepenuhnya ditentukan melalui voting pembaca.

Para pembaca menggambarkan ?stanbul sebagai kota yang 'selalu mengejutkan setiap kali dikunjungi', memperkuat reputasinya sebagai destinasi yang dinamis dan tak pernah kehilangan pesona.

Mosaik Pengalaman dalam Satu Kota