Jelang Lebaran 2026, J&C Cookies Siapkan Varian Kalcer

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nuansa Lebaran mulai trasa sejak awal Ramadan.Selain mudik dan silaturahmi, kue kering tetap jadi elemen wajib di meja tamu.

Momentum ini pun dimanfaatkan J&C Cookies untuk memperkuat lini produk mereka menjelang Idulfitri 2026.

Brand kue kering asal Bandung yang sudah berdiri hampir tiga dekade ini menyatakan kesiapan produksi hingga distribusi untuk menghadapi lonjakan permintaan saat peak season Lebaran.

"Lebaran selalu menjadi momen spesial bagi kami. Kami ingin masyarakat menghadirkan sajian terbaik di meja tamu, karena dari sanalah cerita silaturahmi dimulai,” kata Sales & Marketing Manager J&C Cookies Dadan Herdiana saat ditemui di J&C Cookies Store di Jalan Bojongkoneng, Kota Bandung, Senin (23/2/2026).

Untuk Lebaran 2026, J&C Cookies kembali menghadirkan varian klasik seperti nastar, kaastengels, dan putri salju. Nastar dengan isian nanas melimpah masih menjadi primadona, disusul kaastengels dengan aroma keju yang kuat.

Namun tahun ini, perusahaan juga memperkenalkan sejumlah varian baru seperti Buton Cookies, Caramel Pistachio, dan Almond White Choco Cheese.

Inovasi tersebut dirangkum dalam jargon 'Kukis-nya Kalcer, Rasanya Bener'.

"Kami melihat tren konsumen yang semakin terbuka dengan eksplorasi rasa. Inovasi ini kami hadirkan agar tetap relevan tanpa meninggalkan karakter autentik," ucapnya.