Menteri Iftitah Ungkap Penyebab Transmigrasi Kurang Diminati Masyarakat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah memperkuat kawasan transmigrasi sebagai bentuk pemerataan jumlah masyarakat di sebuah kawasan, termasuk dalam peningkatan perekonomian.

Meski demikian, masih ditemukan persoalan yang muncul, salah satunya adalah konflik lahan garapan.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pekerjaan rumah dalam memperbaiki kawasan transmigrasi sangat banyak.

"Kami harus segera melakukan revitalisasi, contohnya adalah masalah lahan. Lalu, lahan ini juga, memang kalau kami hanya cerita sedih saja, ya kami enggak akan ada habis-habisnya," kata Menteri Iftitah saat menghadiri pameran 'Transmigrasi Patriot' di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (23/2/2026).

Selain adanya konflik lahan, Iftitah juga mengungkapkan kawasan transmigrasi memiliki peluang pengembangan karena banyak potensi ekonomi yang sebelumnya tidak diketahui.

Ia mencontohkan, kawasan Kalimantan yang dulu dijadikan sebagai kawasan transmigrasi untuk sektor pertanian, tetapi justru susah ditanam karena tanahnya mengandung batu bara.

"Pertanian enggak tumbuh-tumbuh. Ternyata ditinggal. Wah, sudahlah ini enggak enggak jelas, ya kan? Bertahun-tahun baru jelas di bawahnya ada batu bara, dibayar dengan harga murah. Akhirnya konflik. Jadi dulu kita dikasih lahan banyak itu, enggak ngerti mau diapain," paparnya.

Tak hanya itu, masalah mendasar yang ada di kawasan transmigrasi yaitu infrastruktur penunjang seperti jalan hingga ketersediaan air bersih. Masyarakat sekarang banyak yang menilai bahwa menjadi transmigran ke kawasan tersebut tidak menarik karena tidak jelas kondisinya seperti apa. Namun, setelah mereka melihat ada perbaikan infrastruktur maka kawasan transmigrasi bisa lebih menarik untuk ditempati.