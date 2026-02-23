PLN UID Jabar Catat Kinerja Positif 2025, Sektor Data Center Dominasi Pertumbuhan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat mencatatkan kinerja positif pada sektor pelanggan bisnis sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas usaha serta ekspansi sektor digital, khususnya data center yang berkembang pesat di wilayah Jawa Barat.

Sepanjang tahun 2025, pertumbuhan penjualan listrik golongan pelanggan bisnis mencapai 759.261.508 VA, atau tumbuh 7,92 persen year on year (YoY) dibandingkan tahun 2024. Secara kumulatif, total penjualan listrik sektor bisnis pada 2025 tercatat sebesar 10.346.739.928 VA, meningkat dari 9.587.478.419 VA pada tahun sebelumnya.

Dari sisi konsumsi energi, sektor bisnis (B3) hingga Desember 2025 mencatatkan pemakaian listrik sebesar 4.582 GWh, tumbuh 432 GWh atau 10,40 persen YoY. Pertumbuhan konsumsi ini didominasi oleh cluster data center, yang menjadi kontributor delta terbesar dengan tambahan konsumsi mencapai 326,24 GWh.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan bahwa pertumbuhan sektor bisnis, terutama data center, menjadi indikator meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap keandalan pasokan listrik PLN di Jawa Barat.

“Pertumbuhan penjualan listrik sektor bisnis yang mendekati 8 persen mencerminkan geliat ekonomi serta percepatan transformasi digital di Jawa Barat. PLN UID Jawa Barat berkomitmen memastikan pasokan listrik yang andal dan berkualitas untuk mendukung ekspansi dunia usaha, termasuk industri data center yang semakin strategis,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (23/2/2026).

Perkembangan industri data center di Jawa Barat tercatat sangat signifikan. Sepanjang 2025, jumlah pelanggan data center mencapai 43 pelanggan, bertambah 4 pelanggan dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 39 pelanggan.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Buka Layanan Klaim JHT Khusus PPPK Paruh Waktu di Balai Kota Depok

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, konsumsi listrik data center meningkat dari 1.803,94 GWh pada 2024 menjadi 2.130,19 GWh pada 2025, atau bertambah 326,24 GWh.

Sugeng menambahkan, PLN UID Jawa Barat terus melakukan penguatan infrastruktur dan sistem kelistrikan untuk menjawab kebutuhan pelanggan bisnis berdaya besar.