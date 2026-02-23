Dukung Pendidikan Perhotelan, Wyndham Casablanca Hadirkan Kamar Praktik Hotel Bintang 5 di IPTI

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Wyndham Casablanca Jakarta mengumumkan penyelesaian inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang signifikan di Institut Pariwisata Tedja Indonesia (IPTI) yang baru saja diresmikan.

Dalam rangka merayakan grand opening IPTI, Wyndham Casablanca Jakarta telah mensponsori penuh dan merancang dua Model Room operasional di dalam kampus.

Kamar-kamar ini terdiri dari satu Junior Suite King Bed dan satu Deluxe Twin Bed. Keduanya dirancang untuk mereplikasi standar persis dari lingkungan hotel mewah bintang 5 dan memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dengan infrastruktur nyata.



Inisiatif ini menyoroti komitmen Wyndham Casablanca Jakarta untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan pengalaman industri yang imersif.



Wyndham Casablanca Jakarta berkolaborasi dengan vendor industri utama untuk melengkapi kamar-kamar ini dan memastikan mahasiswa berlatih dengan alat terbaik yang tersedia. Donasi ini mencakup rangkaian lengkap fasilitas premium.



Kamar-kamar tersebut dilengkapi kasur King Koil kelas dunia untuk mengajarkan seni merapikan tempat tidur yang sempurna dan standar kualitas tidur.

Mahasiswa juga akan belajar mengoperasikan sistem hiburan tamu modern menggunakan Samsung Smart TV 50 inci definisi tinggi. Adapun untuk menetapkan standar keunggulan tata graha (housekeeping), hotel menyediakan linen premium dan handuk mewah dari Avanti. Selain itu, kamar dilengkapi dengan sofa kustom untuk memberikan estetika kamar tamu yang lengkap dan profesional.



"Di Wyndham Casablanca Jakarta, kami percaya bahwa masa depan perhotelan ada di tangan para mahasiswa," kata Area General Manager Indonesia, Resort Operations, Indra Budiman dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Indra menuturkan, dengan membawa bagian nyata dari hotel ke dalam IPTI, pihaknya tidak hanya mendonasikan furnitur dan penataan interior, tetapi juga memberikan standar keunggulan.

Dia berharap para mahasiswa ini merasakan, menyentuh, dan memahami seperti apa pengalaman tamu bintang 5 yang sesungguhnya sebelum mereka melangkah ke pekerjaan pertama mereka.

"Kami merasa terhormat dapat mendukung IPTI selama grand opening mereka dan berharap dapat melihat para lulusan mereka berkembang," kata Indra.



Kedua kamar tersebut berfungsi sebagai laboratorium housekeeping dan front office yang berfungsi penuh. Mahasiswa akan memanfaatkan ruang ini untuk mempraktikkan inspeksi kamar, prosedur pembersihan, turndown services, dan penataan kamar. Hal ini memastikan mereka lulus dengan keunggulan kompetitif di pasar kerja.

Wyndham Casablanca Jakarta menyediakan akomodasi kontemporer dan fasilitas terdepan di lokasi strategis dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan dan bisnis – yang dikenal sebagai kawasan Segitiga Emas. Selain itu, hotel ini juga berada di sebelah pusat perbelanjaan Kota Kasablanka dan 30 kilometer dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (mar5/jpnn)