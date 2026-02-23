Selama 10 Hari Bazar Ramadan Karawang Ditargetkan Raup Transaksi Rp2,5 Miliar

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan nilai transaksi sebesar Rp2,5 miliar dalam pelaksanaan Bazar Ramadan 1447 Hijriah yang digelar selama sepuluh hari di Lapangan Karangpawitan, Karawang.

Bazar Ramadan tersebut berlangsung mulai 21 Februari hingga 2 Maret 2026 dan diikuti oleh 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa bazar tersebut tidak hanya diikuti oleh pelaku UMKM kuliner, tetapi juga diramaikan oleh UMKM kriya yang tergabung dalam Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Karawang (Dekranasda).

“Bazar Ramadan ini buka mulai pukul 15.00 hingga 22.00 WIB,” ujar Aep di Karawang, Senin (23/2/2026).

Target Transaksi dan Pengunjung

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang menargetkan total nilai transaksi selama sepuluh hari pelaksanaan bazar dapat mencapai Rp2,5 miliar.

Adapun jumlah pengunjung diproyeksikan sekitar 3.000 orang per hari.