BPJS Ketenagakerjaan Buka Layanan Klaim JHT Khusus PPPK Paruh Waktu di Balai Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok membuka layanan klaim khusus guna mempermudah proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Layanan tersebut dilaksanakan pada Selasa hingga Jumat, 24–27 Februari 2026, pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB, bertempat di Ruang Teratai, Balai Kota Depok.

Program ini diperuntukkan khusus bagi tenaga kerja PPPK Paruh Waktu yang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya telah dinonaktifkan oleh pemerintah daerah dan dialihkan program jaminan sosialnya ke Taspen.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok, Novarina Azli, menjelaskan bahwa pembukaan booth pelayanan di lingkungan Pemkot Depok merupakan langkah strategis untuk mengurai kepadatan antrean yang selama ini terjadi di kantor cabang.

“Ini merupakan upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Dengan adanya booth di Pemkot, PPPK Paruh Waktu dapat mengajukan pencairan JHT tanpa mengurangi kuota peserta lain yang juga ingin mencairkan klaim JHT di kantor cabang,” ujar Novarina dalam keterangannya.

Ia menambahkan, secara prinsip pengajuan klaim tidak harus dilakukan secara serentak. Saldo JHT peserta tetap dikelola dan dikembangkan meskipun kepesertaan telah dinonaktifkan dan iuran tidak lagi dibayarkan.

Namun demikian, tingginya minat PPPK Paruh Waktu untuk segera mencairkan dana JHT dengan berbagai alasan kebutuhan mendorong perlunya pelayanan khusus agar proses berjalan lebih tertib dan nyaman.

Novarina menegaskan bahwa layanan ini hanya berlaku bagi tenaga kerja yang telah resmi dinonaktifkan kepesertaannya oleh pemerintah daerah dan dialihkan ke Taspen.