JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Hari Ini 23 Februari 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp3 Juta Lebih!

Senin, 23 Februari 2026 – 09:30 WIB
Update Harga Emas dan Perak hari ini Senin 23 Februari 2026.Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin (23/2/2026) tercatat berada di level Rp3.028.000 untuk ukuran 1 gram.

Sementara itu, harga jual setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp3.035.570 per gram.

Daftar harga tersebut berlaku untuk berbagai pecahan emas batangan, termasuk seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Selain emas, harga perak murni dan perak heritage juga mengalami penyesuaian dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Berikut perincian harga emas batangan per 23 Februari 2026, seperti dilansari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.564.000 (Rp1.567.910 setelah pajak)

1 gram: Rp3.028.000 (Rp3.035.570 setelah pajak)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
