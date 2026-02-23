SIM Keliling Bandung Hari Ini Senin 23 Februari 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Senin (23/2/2026), layanan tersebut beroperasi di Tenth Avenue Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kalapa Jalah Moch Toha, Kota Bandung.

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Baca Juga: Polisi Bina 10 Remaja Pelaku Tawuran di Cipayung Depok Lewat Pesantren Kilat

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.