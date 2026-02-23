JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

Senin, 23 Februari 2026 – 08:30 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin (23/2/2026) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah sejak pagi hingga malam hari.

Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rilis resmi prakiraan cuaca harian.

Pagi Hari: Hujan Ringan hingga Lebat

Baca Juga:

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Kemudian, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kota Cirebon.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.

Baca Juga:

Siang hingga Sore: Hujan Meluas

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca bmkg ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU