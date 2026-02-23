Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin (23/2/2026) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah sejak pagi hingga malam hari.

Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rilis resmi prakiraan cuaca harian.

Pagi Hari: Hujan Ringan hingga Lebat

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Kemudian, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kota Cirebon.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.

Siang hingga Sore: Hujan Meluas

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka.