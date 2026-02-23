JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Di Tengah Bulan Suci Ramadan Kabupaten Purwakarta Diguncang Gempa 2,6 Magnitudo

Di Tengah Bulan Suci Ramadan Kabupaten Purwakarta Diguncang Gempa 2,6 Magnitudo

Senin, 23 Februari 2026 – 07:30 WIB
Di Tengah Bulan Suci Ramadan Kabupaten Purwakarta Diguncang Gempa 2,6 Magnitudo - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,6 mengguncang wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Senin (23/2/2026) pukul 05.59.17 WIB.

Peristiwa tersebut dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laporan resminya.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa memiliki parameter magnitudo M2,6 dengan episenter terletak pada koordinat 6,7 Lintang Selatan dan 107,34 Bujur Timur.

Baca Juga:

Lokasi gempa berada di darat, sekitar 19 kilometer barat daya Kabupaten Purwakarta, dengan kedalaman 12 kilometer.

Jenis Gempa Dangkal

BMKG menjelaskan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa tersebut tergolong gempa bumi dangkal. Peristiwa ini dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

Baca Juga:

“Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif lokal,” kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Dr. Hartanto, ST, MM dalam keterangan resminya.

Dirasakan di Dua Wilayah

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,6 mengguncang wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Senin (23/2/2026) pukul 05.59.17 WIB
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gempa purwakarta gempa hari ini kabupaten purwakarta gempa Jawa Barat gempa cirata gempa Cipendeuy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU