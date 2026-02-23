Di Tengah Bulan Suci Ramadan Kabupaten Purwakarta Diguncang Gempa 2,6 Magnitudo

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,6 mengguncang wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Senin (23/2/2026) pukul 05.59.17 WIB.

Peristiwa tersebut dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laporan resminya.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa memiliki parameter magnitudo M2,6 dengan episenter terletak pada koordinat 6,7 Lintang Selatan dan 107,34 Bujur Timur.

Lokasi gempa berada di darat, sekitar 19 kilometer barat daya Kabupaten Purwakarta, dengan kedalaman 12 kilometer.

Jenis Gempa Dangkal

BMKG menjelaskan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa tersebut tergolong gempa bumi dangkal. Peristiwa ini dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

“Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif lokal,” kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Dr. Hartanto, ST, MM dalam keterangan resminya.

Dirasakan di Dua Wilayah