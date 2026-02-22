Eka Hospital MT Haryono Luncurkan SURE, Pusat Bedah Robotik Urologi dengan Sistem Da Vinci

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Eka Hospital MT Haryono resmi meluncurkan SURE (Summit Robotic & Endourology Institute), pusat layanan unggulan yang mengintegrasikan keahlian dokter spesialis urologi dengan teknologi bedah robotik terkini menggunakan sistem Da Vinci Surgical.

Peresmian dilakukan secara simbolis oleh CEO Eka Hospital Group drg. Rina Setiawati bersama jajaran direksi serta Chairman Urologi & Couple Clinic Eka Hospital Group Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K), pada Rabu (18/2).

Integrasi Keahlian dan Teknologi Robotik

SURE menghadirkan pendekatan modern dalam tindakan urologi melalui pemanfaatan teknologi robotik Da Vinci Surgical.

Sistem ini memungkinkan prosedur bedah dilakukan dengan presisi lebih tinggi dan bersifat minimal invasif.

Hospital Director Eka Hospital MT Haryono, dr. Sheirly Novan Indra, MARS, mengatakan peluncuran pusat layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional.

“Peluncuran Summit Robotic & Endourology Institute merupakan bagian dari visi besar kami untuk menghadirkan layanan kesehatan berteknologi tinggi yang setara dengan standar global,"

"Melalui teknologi robotik Da Vinci, kami ingin memberikan pengalaman pelayanan bedah robotik yang aman dan nyaman bagi pasien. Ini bukan hanya investasi pada teknologi, tetapi juga investasi pada kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.