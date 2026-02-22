Pemkab Bekasi Siapkan Penataan Pasar Baru Cikarang Usai Relokasi 500 Pedagang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyiapkan langkah penataan Pasar Baru Cikarang guna menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan representatif bagi aktivitas perniagaan.

Penataan dilakukan setelah proses relokasi sekitar 500 pedagang pasar tumpah dari simpang Sentra Grosir Cikarang (SGC) rampung.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah akan terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan pasar sebelum menentukan langkah perbaikan.

“Pasar Baru Cikarang akan kami evaluasi terlebih dahulu. Jika kondisinya masih baik, akan direnovasi atau diperbaiki. Namun, jika tidak layak, akan dibongkar terlebih dahulu sebelum ditata ulang,” ujar Asep.

Evaluasi Menyeluruh dan Penataan Ulang

Asep menegaskan pemerintah daerah tidak menginginkan Pasar Baru Cikarang menjadi bangunan terbengkalai.

Ia mengingatkan bahwa lokasi tersebut pernah mengalami insiden kebakaran hingga tiga kali sebelum akhirnya digunakan sebagai titik relokasi pedagang pasar tumpah.

Menurutnya, penataan akan dilakukan secara serius agar kawasan pasar menjadi lebih tertata, menarik, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi.