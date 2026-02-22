Polisi Bina 10 Remaja Pelaku Tawuran di Cipayung Depok Lewat Pesantren Kilat

JPNN.com

Minggu, 22 Februari 2026 – 19:00 WIB
Remaja saat mengikuti pesantren kilat di Polres Metro Depok. Foto : Dokumen Polres Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aparat kepolisian mengamankan 10 remaja yang terlibat tawuran di wilayah Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Para remaja tersebut saat ini menjalani pembinaan melalui program pesantren kilat yang dilaksanakan di Polres Metro Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, mengatakan kesepuluh remaja tersebut mengikuti serangkaian pembinaan yang difokuskan pada penguatan nilai spiritual dan pembentukan karakter.

“Konsepnya hampir serupa dengan kegiatan pembinaan di beberapa daerah yang menggunakan sistem barak. Namun, di sini kami lebih mengedepankan porsi pembinaan spiritual sebagai fokus utama,” ujar Abdul Waras.

Fokus Pembinaan Spiritual dan Karakter

Dalam kegiatan pesantren kilat tersebut, para peserta mendapatkan pembelajaran membaca Al-Qur’an, tausiah keagamaan, serta arahan mengenai bagaimana menjalani kehidupan secara positif dan bertanggung jawab.

“Mereka didorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain,” katanya.

Kapolres berharap nilai-nilai spiritual yang diberikan dapat tertanam kuat dalam diri para remaja sehingga mampu membentengi mereka dari pengaruh negatif di lingkungan pergaulan.

Kapolres sebut 10 remaja yang terlibat tawuran saat ini tengah menjalani pembinaan di Polres, mereka diajarkan mengaji, hingga mendapatkan bimbingan konseling
