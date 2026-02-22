DLHK Depok Targetkan Revitalisasi 4 UPS di 2027

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (DLHK) menargetkan optimalisasi empat Unit Pengolahan Sampah (UPS) pada 2027.

Program tersebut masuk dalam Rencana Kerja Daerah DLHK Tahun 2027 sebagai bagian dari komitmen penguatan sistem pengelolaan sampah di Kota Depok.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLHK Depok, Reni Siti Nuraeni, menjelaskan bahwa salah satu program unggulan yang diusulkan adalah revitalisasi UPS yang saat ini tidak beroperasi secara optimal atau dalam kondisi “mati suri”.

“Pada 2027 kami mengusulkan empat lokasi UPS untuk direvitalisasi. Artinya, fungsi UPS akan dioptimalkan kembali melalui pengoperasian ulang,” ujar Reni.

Empat Lokasi Prioritas

Empat lokasi UPS yang diusulkan untuk direvitalisasi meliputi:

UPS Cisalak Pasar UPS Sukatani UPS Pondok Petir UPS Harjamukti

Menurut Reni, perbaikan akan dilakukan pada aspek bangunan maupun peralatan agar fasilitas tersebut dapat kembali beroperasi secara maksimal.

“Saat ini empat UPS tersebut dalam kondisi tidak optimal. Kami akan memperbaiki gedung atau bangunannya serta menyempurnakan peralatannya,” katanya.