JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini DLHK Depok Targetkan Revitalisasi 4 UPS di 2027

DLHK Depok Targetkan Revitalisasi 4 UPS di 2027

Minggu, 22 Februari 2026 – 17:00 WIB
DLHK Depok Targetkan Revitalisasi 4 UPS di 2027 - JPNN.com Jabar
ilustrasi sampah atau penanganan sampah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (DLHK) menargetkan optimalisasi empat Unit Pengolahan Sampah (UPS) pada 2027.

Program tersebut masuk dalam Rencana Kerja Daerah DLHK Tahun 2027 sebagai bagian dari komitmen penguatan sistem pengelolaan sampah di Kota Depok.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLHK Depok, Reni Siti Nuraeni, menjelaskan bahwa salah satu program unggulan yang diusulkan adalah revitalisasi UPS yang saat ini tidak beroperasi secara optimal atau dalam kondisi “mati suri”.

Baca Juga:

“Pada 2027 kami mengusulkan empat lokasi UPS untuk direvitalisasi. Artinya, fungsi UPS akan dioptimalkan kembali melalui pengoperasian ulang,” ujar Reni.

Empat Lokasi Prioritas

Empat lokasi UPS yang diusulkan untuk direvitalisasi meliputi:

Baca Juga:

  1. UPS Cisalak Pasar
  2. UPS Sukatani
  3. UPS Pondok Petir
  4. UPS Harjamukti

Menurut Reni, perbaikan akan dilakukan pada aspek bangunan maupun peralatan agar fasilitas tersebut dapat kembali beroperasi secara maksimal.

“Saat ini empat UPS tersebut dalam kondisi tidak optimal. Kami akan memperbaiki gedung atau bangunannya serta menyempurnakan peralatannya,” katanya.

DLHK Kota Depok akan optimalisasikan empat UPS di 2027, dan ditargetkan dapat melakukan pengolahan sampah hingga puluhan ton per hari
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok dlhk kota depok pengolahan sampah penanganan sampah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU