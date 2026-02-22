JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Depok Perketat Pengawasan Harga Pangan dari Ramadan Hingga Lebaran

Pemkot Depok Perketat Pengawasan Harga Pangan dari Ramadan Hingga Lebaran

Minggu, 22 Februari 2026 – 14:00 WIB
Pemkot Depok Perketat Pengawasan Harga Pangan dari Ramadan Hingga Lebaran - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kebutuhan bahan pokok, salah satunya bumbu dapur, seperti cabai, bawang dan tomat. Ilustrasi pasar: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Isu kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Depok.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok (DKP3), pengawasan dan pemantauan harga pangan diperkuat guna mengantisipasi lonjakan yang berpotensi membebani masyarakat.

Kepala DKP3 Kota Depok, Dadan Rustandi, mengatakan pihaknya bersama Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional (BPN), unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Depok, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) rutin melakukan monitoring di pasar tradisional dan ritel modern.

Baca Juga:

“Kami mencermati adanya kenaikan pada beberapa komoditas, seperti cabai rawit merah. Namun, secara umum harga masih terkendali dan stok tersedia,” ujar Dadan.

Harga Sejumlah Komoditas

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, sejumlah komoditas strategis masih berada pada kisaran yang ditetapkan pemerintah, antara lain:

Baca Juga:

  • Beras medium: Rp13.500 per kilogram (sesuai Harga Eceran Tertinggi/HET)
  • Beras premium: Rp14.900 per kilogram (sesuai HET)
  • Minyakita: Rp15.700 per liter
  • Cabai rawit merah: Rp120.000 per kilogram
  • Cabai rawit merah tercatat sebagai salah satu komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi dalam periode pemantauan.

Antisipasi Lonjakan dan Penimbunan

Menurut Dadan, peningkatan permintaan menjelang Idulfitri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika harga di pasaran.

Pemkot Depok terus mengawasi kenaikan harga pangan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kenaikan harga pangan harga bahan pokok pemkot depok kenaikan harga bahan pokok kota depok dkp3 depok idulfitri harga pangan hari raya idulfitri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU